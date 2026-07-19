Группу из 14 человек на лодках вынесло в акваторию Ладожского озера

На данный момент троих детей уже доставили в поселок Березово. Еще двух человек, среди которых также один ребенок, эвакуировали в Приозерск. Семь человек, в том числе один ребенок, в настоящее время находятся на острове Селькамарьянсаари их жизни ничего не угрожает, они дожидаются спасения. Таким образом, из 14 членов группы эвакуированы или ожидают помощи 12 человек.