Группу из 14 человек на лодках вынесло в акваторию Ладожского озера

В Ленинградской области спасатели проводят операцию по эвакуации группы людей, которых штормовым ветром унесло в акваторию Ладожского озера. Как информирует региональное ГУ МЧС, инцидент произошел во время прогулки на лодках, стартовавшей из Приозерска по реке Тихая.
Всего в группе, по данным ведомства, находились 14 человек, включая пятерых несовершеннолетних. Из-за резкого усиления ветра плавсредства не смогли вернуться к берегу и их вынесло в озеро.
На данный момент троих детей уже доставили в поселок Березово. Еще двух человек, среди которых также один ребенок, эвакуировали в Приозерск. Семь человек, в том числе один ребенок, в настоящее время находятся на острове Селькамарьянсаари их жизни ничего не угрожает, они дожидаются спасения. Таким образом, из 14 членов группы эвакуированы или ожидают помощи 12 человек.
Судьба двух взрослых участников похода остается неизвестной. Их поиски продолжаются. К спасательной операции привлечены сотрудники аварийно-спасательной службы региона и добровольцы.
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