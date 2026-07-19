С Ладожского озера эвакуируют 12 человек, унесенных ветром на лодках

В Ленинградской области проводится операция по эвакуации 12 человек, включая пятерых детей, после того как группа, вышедшая на лодках из Приозерска, была унесена ветром в акваторию Ладожского озера. Двое взрослых числятся пропавшими, их поиски продолжаются, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, предоставленной спасательными службами, инцидент произошел на реке Тихая, где группу из 14 человек, включая детей, из-за сильного ветра вынесло в акваторию Ладожского озера.
На текущий момент трое детей успешно доставлены в поселок Березово, еще два человека, включая одного ребенка, эвакуированы в Приозерск. Семь человек находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают дальнейшей эвакуации.
Операция по оказанию помощи и проведению поисковых мероприятий осуществляется силами аварийно-спасательной службы Ленинградской области и добровольцев.
Ранее сообщалось, что в Воронеже отдыхающие спасли тонувшего в реке 12-летнего мальчика.