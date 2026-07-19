6 лет тюрьмы грозит 19-летнему нижегородцу за дропперство

По версии следствия, молодой человек за вознаграждение в 80 тысяч рублей передал неустановленным лицам доступ к банковским счетам индивидуального предпринимателя. Для вывода денег использовалась цепочка посредников — «дропов». В результате по счетам провели несанкционированные операции на сумму свыше 1,4 млн рублей.