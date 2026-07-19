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6 лет тюрьмы грозит 19-летнему нижегородцу за дропперство

Молодой человек за 80 тысяч рублей передал доступ к счетам ИП, через которые вывели более 1,4 млн рублей.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, молодой человек за вознаграждение в 80 тысяч рублей передал неустановленным лицам доступ к банковским счетам индивидуального предпринимателя. Для вывода денег использовалась цепочка посредников — «дропов». В результате по счетам провели несанкционированные операции на сумму свыше 1,4 млн рублей.

Все счета заблокированы, а на остаток более 170 тысяч рублей наложен арест. Ранее не судимому обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом. Личности соучастников преступления устанавливаются в рамках отдельного расследования.

Ранее сообщалось, что дело об отмывании 113 млн рублей через онлайн-казино дошло до суда в Нижнем.