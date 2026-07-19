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В Москве задержали блогершу Брагину, снимавшуюся голой в магазине

Снимавшую видео без одежды в магазине блогершу задержала полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Москве сотрудники полиции задержали блогершу, которая снимала видео в обнаженном виде в одном из магазинов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уточнила, что речь идет об Анастасии Брагиной.

В столичном главке МВД отметили, что поводом для проверки стали опубликованные в интернете ролики, на которых Брагина появляется обнаженной в общественных местах. После выявления записей правоохранители начали проверку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность девушки и задержали 22-летнюю уроженку Пермского края. Материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее KP.RU сообщал, что блогер был задержан правоохранительными органами. Мужчина проходит по делу о фейках о Вооруженных силах России. Позже суд постановил арестовать блогера сроком на один месяц.

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