В Москве задержали блогершу Брагину, снимавшуюся голой в магазине

В Москве сотрудники полиции задержали блогершу, которая снимала видео в обнаженном виде в одном из магазинов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уточнила, что речь идет об Анастасии Брагиной.
В столичном главке МВД отметили, что поводом для проверки стали опубликованные в интернете ролики, на которых Брагина появляется обнаженной в общественных местах. После выявления записей правоохранители начали проверку.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность девушки и задержали 22-летнюю уроженку Пермского края. Материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее KP.RU сообщал, что блогер был задержан правоохранительными органами. Мужчина проходит по делу о фейках о Вооруженных силах России. Позже суд постановил арестовать блогера сроком на один месяц.