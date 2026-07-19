Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двенадцать человек, унесенных ветром на лодках, эвакуируют с Ладожского озера

В Ленинградской области эвакуируют 12 человек, включая пятерых детей, после того как группу, которая вышла на лодках из Приозерска, унесло ветром в акваторию Ладожского озера. Двое взрослых числятся пропавшими, их поиски продолжаются. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Ленинградской области эвакуируют 12 человек, включая пятерых детей, после того как группу, которая вышла на лодках из Приозерска, унесло ветром в акваторию Ладожского озера. Двое взрослых числятся пропавшими, их поиски продолжаются. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на реке Тихая, где группу из 14 человек, включая детей, из-за сильного ветра вынесло в Ладожское озеро.

— В настоящее время трое детей доставлены в поселок Березово, еще два человека, включая одного ребенка, эвакуированы в Приозерск. Семь человек находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают дальнейшей эвакуации, — говорится в канале ведомства в мессенджере МАКС.

Уже почти месяц продолжаются поиски 17-летней Алисы, пропавшей в Ессентуках 24 июня. Девушка в тот день вместе с друзьями отдыхала на берегу реки Подкумок.

Но когда девушка решила искупаться, сильное течение подхватило ее и унесло. Товарищи сразу вызвали спасателей, но найти следы пропавшей до сих пор не удалось.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше