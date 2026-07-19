Двенадцать человек, унесенных ветром на лодках, эвакуируют с Ладожского озера

В Ленинградской области эвакуируют 12 человек, включая пятерых детей, после того как группу, которая вышла на лодках из Приозерска, унесло ветром в акваторию Ладожского озера. Двое взрослых числятся пропавшими, их поиски продолжаются. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел на реке Тихая, где группу из 14 человек, включая детей, из-за сильного ветра вынесло в Ладожское озеро.
— В настоящее время трое детей доставлены в поселок Березово, еще два человека, включая одного ребенка, эвакуированы в Приозерск. Семь человек находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают дальнейшей эвакуации, — говорится в канале ведомства в мессенджере МАКС.
Уже почти месяц продолжаются поиски 17-летней Алисы, пропавшей в Ессентуках 24 июня. Девушка в тот день вместе с друзьями отдыхала на берегу реки Подкумок.
Но когда девушка решила искупаться, сильное течение подхватило ее и унесло. Товарищи сразу вызвали спасателей, но найти следы пропавшей до сих пор не удалось.