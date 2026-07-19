Двенадцать человек, унесенных ветром на лодках, эвакуируют с Ладожского озера

В Ленинградской области эвакуируют 12 человек, включая пятерых детей, после того как группу, которая вышла на лодках из Приозерска, унесло ветром в акваторию Ладожского озера. Двое взрослых числятся пропавшими, их поиски продолжаются. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.