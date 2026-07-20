Военные США обнаружили неопознанные останки на месте атаки в Иордании

Военнослужащие США в ходе проведения поисковых мероприятий на территории Иордании, где ранее числился пропавшим без вести американский солдат, обнаружили неопознанные останки, сообщает Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM).
В официальном заявлении, размещенном в социальной сети X*, отмечается, что в результате поисков были найдены неопознанные останки, проводится процедура их идентификации.
Ранее CENTCOM информировало, что в результате атаки Ирана 17 июля в Иордании погибли два американских военных, еще один числится пропавшим без вести.
Накануне также стало известно, что ВС США атаковали строящуюся АЭС в Дарховейне на юго-западе Ирана.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.