В Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 20 июля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотников объявили на федеральной территории Сириус. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.
«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению», — говорится в сообщении.
Он призвал сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.
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