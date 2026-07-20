В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 20 июля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале.
«Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие.», — говорится в сообщении.
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