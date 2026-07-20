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Мама-байкер Соната погибла в крупном ДТП в Ростове

Известная в России девушка-байкер София Г. погибла в крупном ДТП в Ростове-на-Дону, сообщил «РГ» информированный источник.

Известная в России девушка-байкер София Г. погибла в крупном ДТП в Ростове-на-Дону, сообщил «РГ» информированный источник.

Инцидент произошел в ростовском микрорайоне Стройгородок. По предварительной информации, София Г. попала в аварию недалеко от мемориала «Авиаторам всех поколений» у остановки «Военвед».

Обстоятельства смертельной аварии источники не уточняют. ГУ МВД по Ростовской области также не публиковало сведений об инциденте.

София Г. была широко известно в кругах байкеров под псевдонимом Соната. По нашей информации, у нее остались двое детей.

Родные и друзья собирают помощь семье погибшей девушки.