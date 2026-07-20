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Спасатели эвакуируют туристов, унесённых ветром на Ладожском озере

Сильный ветер в Ленинградской области вынес группу из 14 человек на лодках в акваторию Ладожского озера. Туристы начали маршрут из Приозерска по реке Тихая. Сотрудники регионального управления МЧС сообщили подробности операции по спасению.

Источник: Life.ru

Спасатели уже доставили троих детей в посёлок Берёзово. Ещё одного взрослого и ребёнка специалисты отвезли в Приозерск. Шесть взрослых и один ребёнок находятся в безопасности. Эти люди ждут эвакуации на острове Селькамарьянсаари.

Поиски ещё двух человек сейчас продолжаются. Местные спасатели и добровольцы ведут активную работу на воде и на суше.

Ранее в Пермском крае 13-летняя девочка спасла свою бабушку во время ливневого паводка. Инцидент произошёл в селе Мостовая Октябрьского округа. Ксюша и её бабушка оказались в воде по шею. Внучка пробралась к запертой веранде. Девочка выбила стекло и помогла старушке забраться внутрь помещения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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