В Ницце аферист украл у украинских туристов почти 100 тысяч евро

Украинские туристы, проживающие в Германии, прибыли в отель в пятницу, 17 июля. После регистрации на стойке администрации к ним подошел мужчина около 50 лет, внешне напоминавший сотрудника отеля, и предложил свою помощь в переносе багажа в номер. В ходе этого он заменил подлинную ключ-карту отдыхающих на поддельную, не вызвав у них подозрений.