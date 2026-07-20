В Ницце аферист украл у украинских туристов почти 100 тысяч евро

Украинские туристы, проживавшие в отеле AC Hotel Nice by Marriott в Ницце, стали жертвами мошенничества, в результате которого они понесли убытки примерно на 100 тысяч евро, сообщает французское издание Nice-Matin со ссылкой на прокурора Ниццы Дамьена Мартинелли.
Украинские туристы, проживающие в Германии, прибыли в отель в пятницу, 17 июля. После регистрации на стойке администрации к ним подошел мужчина около 50 лет, внешне напоминавший сотрудника отеля, и предложил свою помощь в переносе багажа в номер. В ходе этого он заменил подлинную ключ-карту отдыхающих на поддельную, не вызвав у них подозрений.
После размещения в номере туристы направились на ужин и вернулись лишь около часа ночи, однако не могли попасть в свой номер. Когда им это удалось, они обнаружили, что их вещи были похищены. По факту кражи ведется расследование.
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