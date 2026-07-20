Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ницце аферист украл у украинских туристов почти 100 тысяч евро

Украинские туристы стали жертвами мошенничества в одном из отелей Ниццы.

Источник: Аргументы и факты

Украинские туристы, проживавшие в отеле AC Hotel Nice by Marriott в Ницце, стали жертвами мошенничества, в результате которого они понесли убытки примерно на 100 тысяч евро, сообщает французское издание Nice-Matin со ссылкой на прокурора Ниццы Дамьена Мартинелли.

Украинские туристы, проживающие в Германии, прибыли в отель в пятницу, 17 июля. После регистрации на стойке администрации к ним подошел мужчина около 50 лет, внешне напоминавший сотрудника отеля, и предложил свою помощь в переносе багажа в номер. В ходе этого он заменил подлинную ключ-карту отдыхающих на поддельную, не вызвав у них подозрений.

После размещения в номере туристы направились на ужин и вернулись лишь около часа ночи, однако не могли попасть в свой номер. Когда им это удалось, они обнаружили, что их вещи были похищены. По факту кражи ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре мошенники заставили пенсионеров взорвать торт в отделении банка.