Известная российская мама-байкер Соната погибла в крупном ДТП

Ранее в Москве погибла актриса и модель Ксения Добромилова. Она была известным фотографом в мото-тусовке. ДТП случилось вблизи Киевского вокзала. В своих соцсетях Ксения Добромилова до страшного инцидента анонсировала фотоохоту. Она рассказала подписчикам, где будет находиться. Так девушка приглашала мотоциклистов проехать мимо и попасть в кадр.