Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известная российская мама-байкер Соната погибла в крупном ДТП

В ДТП в Ростове-на-Дону погибла мама-байкер Соната.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошло крупное ДТП, в котором погибла известная мама-байкер София (псевдоним — Соната). ЧП случилось в микрорайоне Стройгородок. Так пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Сообщается, что девушка погибла недалеко от мемориала «Авиаторам всех поколений» в Ростове. Обстоятельства аварии не уточняются.

Соната была мамой двух детей. Родственники и друзья начали собирать помощь семье погибшей.

Ранее в Москве погибла актриса и модель Ксения Добромилова. Она была известным фотографом в мото-тусовке. ДТП случилось вблизи Киевского вокзала. В своих соцсетях Ксения Добромилова до страшного инцидента анонсировала фотоохоту. Она рассказала подписчикам, где будет находиться. Так девушка приглашала мотоциклистов проехать мимо и попасть в кадр.