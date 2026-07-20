Известная российская мама-байкер Соната погибла в крупном ДТП

В Ростове-на-Дону произошло крупное ДТП, в котором погибла известная мама-байкер София (псевдоним — Соната). ЧП случилось в микрорайоне Стройгородок. Так пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
Сообщается, что девушка погибла недалеко от мемориала «Авиаторам всех поколений» в Ростове. Обстоятельства аварии не уточняются.
Соната была мамой двух детей. Родственники и друзья начали собирать помощь семье погибшей.
Ранее в Москве погибла актриса и модель Ксения Добромилова. Она была известным фотографом в мото-тусовке. ДТП случилось вблизи Киевского вокзала. В своих соцсетях Ксения Добромилова до страшного инцидента анонсировала фотоохоту. Она рассказала подписчикам, где будет находиться. Так девушка приглашала мотоциклистов проехать мимо и попасть в кадр.