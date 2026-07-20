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Собянин: Восемь летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны ликвидировали восемь беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали восемь беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Министерства обороны России, — написал он в своем канале в МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

18 июля обломки сбитого украинского беспилотника упали на палубу судна в Финском заливе. Никто не пострадал.

Той же ночью дроны ВСУ атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получили 37 человек. Кроме того, один человек погиб.

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