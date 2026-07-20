Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 5208

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 5208, заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.
Он уточнил, что травмы получили 16740 человек.
«Погибли 5208 человек, пострадали 16 740, спасены 6462», — сказал Родригес.
Кроме того, в официальной сводке правительства Венесуэлы сказано, что помощь оказана 128 324 семьям, в 107 временных лагерях размещены 23 820 человек, без жилья остались 17 907 человек.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло 1 254 афтершока.
В результате землетрясения повреждения получили 856 зданий.
По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.