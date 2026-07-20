Силы ПВО Минобороны сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве

Ночью 18 июля украинские БПЛА атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, которые работали в ночную смену, еще 25 пострадали. В то же время количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по Московской области достигло 61.