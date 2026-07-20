Силы ПВО Минобороны сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще семь дронов ВСУ, направлявшихся к столице. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены семь БПЛА, летевших на столицу, — написал он в своем канале в МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
Министерство обороны России ранее отчиталось, что за ночь 19 июля над российскими регионами было уничтожено 140 беспилотников ВСУ.
Ночью 18 июля украинские БПЛА атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, которые работали в ночную смену, еще 25 пострадали. В то же время количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по Московской области достигло 61.