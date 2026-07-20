Шквал и град в Чехии оставили без света более 26 тысяч домов

Более 26 тысяч домовладений в Чехии остались без электроэнергии из-за удара стихии. Как передает ČTK со ссылкой на энергокомпании EG.D и ČEZ, причиной массовых отключений стали шквалистый ветер, ливни и град, которые особенно сильно затронули восточные районы страны.