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В Севастополе отразили атаку ВСУ

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что Силы ПВО сбили два беспилотника.

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ на Севастополь, ликвидировано два беспилотника. Предварительно, пострадавших нет, сообщил в «Максе» губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в Балаклавском районе. По предварительной информации никто из людей не пострадал», — проинформировал он.

В городе объявлена воздушная тревога, указано в Telegram-канале губернатора.

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