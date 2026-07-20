В Севастополе отразили атаку ВСУ

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ на Севастополь, ликвидировано два беспилотника. Предварительно, пострадавших нет, сообщил в «Максе» губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в Балаклавском районе. По предварительной информации никто из людей не пострадал», — проинформировал он.
В городе объявлена воздушная тревога, указано в Telegram-канале губернатора.
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