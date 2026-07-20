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Собянин сообщил об отражении атаки уже 27 направлявшихся к Москве БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще 12 беспилотников Вооруженных сил Украины, которые летели в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще 12 беспилотников Вооруженных сил Украины, которые летели в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— 12 БПЛА были уничтожены средствами ПВО Минобороны России, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Общее число сбитых беспилотников достигло 27.

19 июля Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что его морской терминал подвергся атаке с использованием дронов. В результате инцидента погрузка нефти была временно приостановлена. В момент атаки у терминала находились танкеры под флагами Либерии и Маршалловых Островов с международными экипажами на борту. На танкере Asia произошел пожар, который был оперативно ликвидирован при участии аварийно-спасательных подразделений КТК.

Министерство обороны России ранее отчиталось, что за ночь 19 июля над российскими регионами было уничтожено 140 беспилотников ВСУ.

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