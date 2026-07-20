Группу туристов с детьми на лодках унесло ветром в Ладожское озеро

Спасатели эвакуировали 12 человек в Ладожском озере, среди них пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Поиск еще двоих взрослых продолжается.
Группа сплавлялась на лодках из Приозерска по реке Тихая в Ленинградской области, но их вынесло в Ладожское озеро из-за сильного ветра.
Троих детей доставили в поселок Березово, двоих человек — ребенка и взрослого — эвакуировали в Приозерск. Семь человек доставили на остров Селькямарьянсаари. Поисками занимаются Аварийно-спасательная служба Приозерска и добровольцы.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше