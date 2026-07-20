Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Крымском мосту перекрыли движение в третий раз за ночь

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно закрыт. Об этом сообщили в канале об оперативной ситуации на подходах к мосту в «Максе».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 02:58 мск.

Это третья приостановка движения по мосту за ночь. Ранее проезд закрывали с 23:19 воскресенья по 00:10 мск понедельника, а также с 01:20 до 02:47 мск.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше