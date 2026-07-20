На Крымском мосту перекрыли движение в третий раз за ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно закрыт. Об этом сообщили в канале об оперативной ситуации на подходах к мосту в «Максе».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 02:58 мск.
Это третья приостановка движения по мосту за ночь. Ранее проезд закрывали с 23:19 воскресенья по 00:10 мск понедельника, а также с 01:20 до 02:47 мск.
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