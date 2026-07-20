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К юго-востоку от столицы Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

По сообщениям жителей Петропавловска-Камчатского, толчки ощущались в черте города.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Из опубликованных данных следует, что эпицентр залегал на глубине 20,9 км. Расстояние до столицы Камчатского края — 229 км.

По сообщениям местных жителей, толчки ощущались в черте города.

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