18 гектаров конопли уничтожили правоохранители за полтора месяца

Например, в поселках Кипарисово и Давыдовка Надеждинского округа стражи порядка обнаружили граждан, которые культивировали на своих участках коноплю. Всего там изъяли 23 506 кустов. Возбудили уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 231 Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование наркосодержащих растений» — до восьми лет лишения свободы.