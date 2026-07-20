18 гектаров конопли уничтожили правоохранители за полтора месяца

Полиция Приморского края завершила первый этап операции «Мак-2026», в ходе которого изъяла у жителей региона 28 тысяч кустов конопли и мака. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.
Всего в регионе за полтора месяца полицейские нашли и уничтожили 27 778 кустов конопли и 272 куста опийного мака на 35 незаконных плантациях. Операция проходила с участием УФСБ, Погрануправления, Дальневосточной оперативной таможни, Владивостокского линейного управления МВД на транспорте, 5-й армии ВВО, Тихоокеанского флота, Росгвардии и правительства края.
По итогам первого этапа полицейские выявили 89 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. К ответственности по этой линии привлекли 109 человек.
Отдельно полицейские нашли 34 местных жителя, которые незаконно выращивали на своих участках коноплю и опийный мак.
Например, в поселках Кипарисово и Давыдовка Надеждинского округа стражи порядка обнаружили граждан, которые культивировали на своих участках коноплю. Всего там изъяли 23 506 кустов. Возбудили уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 231 Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование наркосодержащих растений» — до восьми лет лишения свободы.
Особое внимание в ходе рейдов уделяли поиску и уничтожению дикорастущей конопли. На территории края ликвидировали 35 очагов общей площадью свыше 18 гектаров.
Самые большие плантации нашли в Ханкайском округе — там уничтожили 5 очагов маньчжурской конопли на 13 гектарах, а также в Хорольском округе, где ликвидировали 3 очага площадью 9,7 тыс. квадратных метров. Для обработки полей использовали гербициды, которые распыляли с помощью дронов.
Крупные очаги дикорастущей конопли также уничтожили в Спасском городском округе, на территориях Октябрьского, Пограничного и Михайловского округов.
Всего за время первого этапа из незаконного оборота вывели свыше 11 килограммов наркотиков растительного происхождения. Уничтожено более 8 тонн наркосодержащих растений.