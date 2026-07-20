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Собянин: Средства ПВО сбили еще 11 беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще 11 украинских дронов, летевших в сторону столицы. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще 11 украинских дронов, летевших в сторону столицы. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбиты еще одиннадцать вражеских БПЛА, которые летели на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что за ночь 19 июля над российскими регионами было уничтожено 140 беспилотников ВСУ.

Ночью 18 июля украинские БПЛА атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, которые работали в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получил 61 человек, один погиб.

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