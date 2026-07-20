Атака БПЛА на Москву продолжается, число сбитых дронов выросло до 38

По словам Собянина, на месте падения обломков продолжают работать специалисты экстренных служб, обеспечивая безопасность жителей и ликвидацию возможных последствий.
Столичные власти призывают жителей быть внимательными и не приближаться к обломкам дронов, чтобы избежать травм.
Ранее Life.ru писал, что при атаке БПЛА под Белгородом пострадали семь человек, включая троих детей. Девочка получила осколочное ранение спины, мальчик — плеча, а трёхлетнему ребёнку диагностировали акубаротравму. Также повреждения зафиксированы в многоквартирных домах и автомобилях.
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