UKMTO сообщило о пожаре на судне недалеко от Омана

У побережья Омана, неподалеку от Ормузского пролива, произошло возгорание на борту судна. Об этом информирует Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент зафиксирован в 8 морских милях к северо-западу от населенного пункта Кумзар. Причины возникновения огня на данный момент не установлены, по факту случившегося начато разбирательство.
В связи с произошедшим британское ведомство выпустило рекомендацию для всех судов в районе: соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно докладывать о любых подозрительных действиях.
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