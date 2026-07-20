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Подростки заблудились в горах Алматы

Спасатели оказали помощь подросткам в горах Алматы — один из группы сбился с пути во время подъема, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: МЧС РК

Это произошло в районе пика Скалистый — сотрудники Службы спасения оказали помощь подросткам, оказавшимся в трудной ситуации в горах.

Как оказалось, один из подростков 2008 года рождения во время подъема сбился с тропы и не смог самостоятельно продолжить маршрут.

В итоге спасатели благополучно сопроводили его и еще двух подростков до экопоста «Алма-Арасан».

В медицинской помощи подростки не нуждались.

«МЧС напоминает: перед выходом в горы необходимо заранее планировать маршрут, учитывать погодные условия, рассчитывать время возвращения до наступления темноты, иметь при себе заряженный телефон, фонарь и сообщать близким о своих планах», — призвали спасатели.

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