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Мужчина погиб при пожаре в двухэтажном доме в Уссурийске

Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины, еще одна женщина пострадала.

Источник: PrimaMedia.ru

Пожар произошёл минувшей ночью в двухэтажном многоквартирном доме на улице Агеева в Уссурийске. Первые подразделения МЧС прибыли на место уже через четыре минуты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«На момент их прибытия из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, существовала угроза распространения огня на кровлю здания. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили в квартире тело погибшего 66-летнего мужчины. Кроме того, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала женщина, личность которой устанавливается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что что квартира повреждена огнем на площади около 30 квадратных метров. Дознаватели МЧС устанавливают причины и всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что в прошлый понедельник на лоджии четвёртого этажа многоквартирного дома в Дальнереченске произошло возгорание. По данным дознавателей МЧС России, инцидент был вызван утечкой бытового газа из 50-литрового баллона, который находился на балконе и был подключён к кухонной плите.

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