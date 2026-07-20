Мужчина погиб при пожаре в двухэтажном доме в Уссурийске

«На момент их прибытия из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, существовала угроза распространения огня на кровлю здания. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили в квартире тело погибшего 66-летнего мужчины. Кроме того, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала женщина, личность которой устанавливается», — говорится в сообщении.
Отмечается, что что квартира повреждена огнем на площади около 30 квадратных метров. Дознаватели МЧС устанавливают причины и всех обстоятельств происшествия.
Напомним, что в прошлый понедельник на лоджии четвёртого этажа многоквартирного дома в Дальнереченске произошло возгорание. По данным дознавателей МЧС России, инцидент был вызван утечкой бытового газа из 50-литрового баллона, который находился на балконе и был подключён к кухонной плите.