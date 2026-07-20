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В Севастополе сбили два дрона ВСУ

Системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в Балаклавском районе Севастополя. Подробности сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, люди не пострадали. Глава региона попросил жителей строго соблюдать правила безопасности. Позже Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги.

Одновременно силы ПВО продолжают отражать атаки беспилотников на Москву. Общее число уничтоженных дронов достигло 38 единиц. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новой волне атак украинских аппаратов.

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