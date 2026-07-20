Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти спасли 12 человек, которых унесло в Ладогу на лодках

Поиски еще двоих продолжаются, сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Группа из 14 человек, в числе которых было 5 детей, отправившаяся на лодках по реке Тихой, оказалась вынесена в акваторию Ладожского озера из-за ветра. Специалисты нашли и доставили в безопасное место 12 человек, поиски еще 2 продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

«Группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера. На данный момент трое детей доставлены в населенный пункт Березово, двое человек (включая одного ребенка) эвакуированы в Приозерск, еще семь (в том числе один ребенок) находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуации. Поиски двоих взрослых продолжаются», — говорится в сообщении в канале в «Максе».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше