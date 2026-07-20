В Ленобласти спасли 12 человек, которых унесло в Ладогу на лодках

«Группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера. На данный момент трое детей доставлены в населенный пункт Березово, двое человек (включая одного ребенка) эвакуированы в Приозерск, еще семь (в том числе один ребенок) находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуации. Поиски двоих взрослых продолжаются», — говорится в сообщении в канале в «Максе».