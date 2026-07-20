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Новосибирцам рассказали, как распознать опасный укус «наноклеща»

Растущее кольцо вокруг укуса клеща может говорить о боррелиозе.

Детский инфекционист Маргарита Волкова предупредила в беседе с NEWS.ru, что укус нимфы клеща часто проходит бессимптомно из-за обезболивающих веществ в его слюне.

В первые сутки допустима лишь легкая местная реакция в виде покраснения до 2 см, небольшой припухлости и зуда как естественный ответ организма. Однако главным тревожным сигналом является появление спустя 3−30 дней вокруг места укуса расширяющегося кольцевидного красного пятна, что служит классическим признаком боррелиоза (мигрирующей эритемы).

Врач подчеркивает, что при обнаружении такого симптома визит к инфекционисту обязателен, даже если общее самочувствие человека остается отличным.