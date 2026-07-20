Новосибирцам рассказали, как распознать опасный укус «наноклеща»

В первые сутки допустима лишь легкая местная реакция в виде покраснения до 2 см, небольшой припухлости и зуда как естественный ответ организма. Однако главным тревожным сигналом является появление спустя 3−30 дней вокруг места укуса расширяющегося кольцевидного красного пятна, что служит классическим признаком боррелиоза (мигрирующей эритемы).