В Италии около 10 человек отравились парами хлора в бассейне

В спортивном комплексе города Ментана в Италии около десяти человек пострадали от воздействия паров хлора, сообщает Roma Today.
По предварительной информации, в воскресенье в воду бассейна через насос было добавлено избыточное количество химического вещества. Примерно через 20 минут после этого посетители, среди которых были и дети, начали испытывать симптомы недомогания, обусловленные вдыханием токсичных паров.
Как сообщает источник, из бассейна были эвакуированы около 50 человек. В результате инцидента госпитализированы девять человек, среди которых четверо несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что пятеро российских туристов пострадали из-за отравления хлором в отеле Asteria Family в Анталье.