В Охотском округе Хабаровского края паводок размыл дорогу

В селе Арка из-за подъема воды в селе Охота подтопило 11 придомовых территорий по улицам Набережная и Больничная. Внутрипоселковые автодороги находятся в проезжем состоянии. В Новом Устье также отмечен значительный подъем воды в реке Косареха. Подтоплено дорожное полотно по улице Партизанская и пять придомовых территорий и приусадебных участков. Транспортное сообщение между Вострецово и Новое Устье не нарушено.