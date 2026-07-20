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Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 58-ми БПЛА, летевших на столицу

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 20 украинских БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 20 украинских БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— 20 беспилотников были уничтожены средствами ПВО Минобороны России, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Общее число сбитых БПЛА достигло 58.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что за ночь 19 июля над российскими регионами было уничтожено 140 дронов ВСУ.

Ночью 18 июля украинские беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, которые работали в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получил 61 человек, один погиб.

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