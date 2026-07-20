Число сбитых на подлёте к Москве дронов с полуночи выросло до 58

Ранее Сергей Собянин уже отчитывался о ходе отражения атаки. В предшествующих сообщениях он указал на ликвидацию 38 дронов, которые направлялись в сторону российской столицы. Работа систем ПВО продолжается в штатном режиме для надёжной защиты города.