Собянин: Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще 21 дрон ВСУ, летевший к столице. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще 21 БПЛА, летевшего на столицу, — написал он в своем канале в МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
19 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что огнеопасные объекты детонируют в Ставрополе из-за пожаров на промобъектах, возникших после атаки беспилотников ВСУ. Возгорания были зафиксированы в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа, а также на территории промзоны в северной части города.
Ночью 19 июля в промзоне Шпаковского округа Ставропольского края произошел пожар, зафиксировано два очага возгорания. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.