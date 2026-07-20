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Собянин: Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще 21 дрон ВСУ, летевший к столице. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны сбили еще 21 дрон ВСУ, летевший к столице. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще 21 БПЛА, летевшего на столицу, — написал он в своем канале в МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

19 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что огнеопасные объекты детонируют в Ставрополе из-за пожаров на промобъектах, возникших после атаки беспилотников ВСУ. Возгорания были зафиксированы в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа, а также на территории промзоны в северной части города.

Ночью 19 июля в промзоне Шпаковского округа Ставропольского края произошел пожар, зафиксировано два очага возгорания. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

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