Девочка провалилась в четырехметровый колодец в Талдыкоргане

Подчеркивается, что участковыми инспекторами полиции внесено предписание о закрытии опасного колодца и принятии мер в отношении ответственных лиц. Также с родителями несовершеннолетних проведена профилактическая беседа о недопустимости нахождения детей без сопровождения взрослых в ночное время и необходимости усиления контроля за их безопасностью.