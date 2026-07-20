Девочка провалилась в четырехметровый колодец в Талдыкоргане

В полицию поступило сообщение о том, что несовершеннолетняя девочка упала в открытый колодец. На место незамедлительно прибыли сотрудники роты патрульной полиции, экипажи «Беркут-163» и «“Беркут-164”.
12-летняя сестра пострадавшей рассказала, что они бежали за котенком — в какой-то момент 14-летняя девочка не заметила открытый колодец и упала. Его глубина составляла около четырех метров.
«Не теряя ни минуты, полицейские успокоили ребенка, опустили трос и, постоянно поддерживая с ней связь, помогли ей выбраться на поверхность. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции Аскарбека А., Базарбаева Д., Джаманаева А., Нарикбаева Д. и Мырзахметова Д. удалось спасти ребенка. Девочку передали медикам, ей оказана необходимая помощь», — сообщили в полиции региона.
Подчеркивается, что участковыми инспекторами полиции внесено предписание о закрытии опасного колодца и принятии мер в отношении ответственных лиц. Также с родителями несовершеннолетних проведена профилактическая беседа о недопустимости нахождения детей без сопровождения взрослых в ночное время и необходимости усиления контроля за их безопасностью.