Рядом с Москвой сбили 79 беспилотников

Силы ПВО с начала ночи сбили 79 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. О последствиях не сообщается.
В Москве ранее ввели ограничения для трех аэропортов. Жуковский не работает совсем, а Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации.
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