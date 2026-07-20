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Рядом с Москвой сбили 79 беспилотников

Силы ПВО с начала ночи сбили 79 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. О последствиях не сообщается.

Силы ПВО с начала ночи сбили 79 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. О последствиях не сообщается.

В Москве ранее ввели ограничения для трех аэропортов. Жуковский не работает совсем, а Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации.

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