На острове Попова в Приморье в ДТП погиб 17-летний подросток

На острове Попова утром 18 июля случилась трагедия — водитель на Suzuki Escudo не справился с управлением, и машина перевернулась. За рулем был мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии погиб 17-летний пассажир, который находился в салоне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".