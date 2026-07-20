Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На острове Попова в Приморье в ДТП погиб 17-летний подросток

Прокуратура взяла на контроль расследование аварии.

Источник: Прокуратура Приморского края

На острове Попова утром 18 июля случилась трагедия — водитель на Suzuki Escudo не справился с управлением, и машина перевернулась. За рулем был мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии погиб 17-летний пассажир, который находился в салоне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

ДТП произошло на улице Набережной. По предварительным данным, водитель потерял контроль над машиной, после чего автомобиль опрокинулся. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Речь идет о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Кроме того, прокуратура отдельно проверит, как идет работа над профилактикой детского травматизма на дорогах.