ПВО уничтожила ещё 21 летевший на Москву дрон, всего сбили 79 БПЛА

«Отражена атака ещё 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Общее количество нейтрализованных дронов с начала текущих суток выросло до 79 единиц.
Массированный налёт украинских аппаратов на столицу начался после двух часов ночи 20 июля. В первом сообщении фигурировали сразу восемь сбитых дронов. Позже это число продолжило увеличиваться.
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