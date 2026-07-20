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ПВО уничтожила ещё 21 летевший на Москву дрон, всего сбили 79 БПЛА

Системы противовоздушной обороны уничтожили ещё 21 беспилотник, который направлялся к столице. Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал эти данные в своём канале в «Максе».

Источник: Life.ru

«Отражена атака ещё 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Общее количество нейтрализованных дронов с начала текущих суток выросло до 79 единиц.

Массированный налёт украинских аппаратов на столицу начался после двух часов ночи 20 июля. В первом сообщении фигурировали сразу восемь сбитых дронов. Позже это число продолжило увеличиваться.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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