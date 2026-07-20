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В Ленобласти спасли 12 человек, унесенных на лодках в Ладожское озеро

В Ленинградской области лодки, на которых 14 человек вышли по реке, унесло ветром в акваторию Ладожского озера.

Источник: Аргументы и факты

Группу из 14 человек, в состав которой также входило 5 детей, унесло ветром на лодках в акваторию Ладожского озера из-за ветра, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Они отправились на плавательных средствах из Приозерска по реке Тихой. Сильный ветер вынес лодки в акваторию Ладожского озера. Сотрудники ведомства обнаружили и спасли 12 человек.

«На данный момент трое детей доставлены в населённый пункт Березово, двое человек (включая одного ребенка) эвакуированы в Приозерск, ещё семь (в том числе один ребёнок) находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуации», — уточнило региональное подразделение МЧС РФ в своём канале на платформе «Макс».

Спасатели пытаются найти ещё двоих взрослых.

Напомним, 1 июля сообщалось, что на территории базы отдыха «Креницы» на Ладожском озере в Ленинградской области произошло столкновение двух моторных лодок, в результате пострадали два человека. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

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