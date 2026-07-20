Пожилую женщину, заблудившуюся в лесу под Кунгуром, нашли спасатели

18 июля в 14:51 на телефон Кунгурской поисково-спасательной службы поступил вызов. Звонивший сообщил, что в лесном массиве около 9-го километра автодороги Кунгур — Соликамск заблудилась женщина, требовалась помощь специалистов для ее розыска.
На место оперативно выехали спасатели группы оперативного реагирования, которые приступили к поиску в пешем порядке. Через несколько часов 85-летняя женщина была найдена.
На фото, которое опубликовали на своей странице в соцсетях спасатели, при себе у пенсионерки были корзины, полные рыжиков. Спасатели вывели грибницу из леса, передали родственникам и сотрудникам полиции. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.