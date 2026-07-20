Суд взыскал 4 млн рублей за гибель работника в Казачинско-Ленском районе

В Казачинско-Ленском районе прокуратура отстояла права семьи погибшего рабочего. Основанием для вмешательства надзорного ведомства послужило обращение женщины и её несовершеннолетнего сына.
— В ноябре 2025 года мужчина, работавший электрогазосварщиком на производстве, скончался от травм, полученных во время выполнения служебных обязанностей. Причиной трагедии стали нарушения правил охраны труда, допущенные работодателем, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с предприятия компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворён: суд обязал компанию выплатить вдове и сыну погибшего 4 миллиона рублей.
Исполнение судебного решения будет находиться на контроле прокуратуры после вступления документа в законную силу.