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Суд взыскал 4 млн рублей за гибель работника в Казачинско-Ленском районе

Прокуратура добилась компенсации для вдовы и сына погибшего.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казачинско-Ленском районе прокуратура отстояла права семьи погибшего рабочего. Основанием для вмешательства надзорного ведомства послужило обращение женщины и её несовершеннолетнего сына.

— В ноябре 2025 года мужчина, работавший электрогазосварщиком на производстве, скончался от травм, полученных во время выполнения служебных обязанностей. Причиной трагедии стали нарушения правил охраны труда, допущенные работодателем, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с предприятия компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворён: суд обязал компанию выплатить вдове и сыну погибшего 4 миллиона рублей.

Исполнение судебного решения будет находиться на контроле прокуратуры после вступления документа в законную силу.