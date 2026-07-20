Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не менее 69 ударов ножом: жителю Владивостока дали 16 лет колонии за убийство матери и сестры

Жестокая расправа произошла в пятницу 13-го на улице Енисейской.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморский краевой суд вынес приговор 50-летнему жителю Владивостока, признанному виновным в убийстве двух матери и сестры, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале 2026 года в квартире на улице Енисейской осуждённый в состоянии алкогольного опьянения нанёс не менее 21 удара ножом 80-летней матери и не менее 48 ударов — 58-летней сестре. От полученных травм женщины скончались на месте.

Мать нападавшего скончалась в больнице, подозреваемый задержан.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что суд Дальнегорска вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве. Инцидент произошёл в феврале 2024 года в квартире на улице Менделеева. Во время бытовой ссоры с 45-летней женщиной, с которой подсудимый состоял в близких отношениях, он нанёс ей не менее 38 ударов — руками, ногами и пластиковой канистрой — по голове, туловищу и конечностям.