Не менее 69 ударов ножом: жителю Владивостока дали 16 лет колонии за убийство матери и сестры

Приморский краевой суд вынес приговор 50-летнему жителю Владивостока, признанному виновным в убийстве двух матери и сестры, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в феврале 2026 года в квартире на улице Енисейской осуждённый в состоянии алкогольного опьянения нанёс не менее 21 удара ножом 80-летней матери и не менее 48 ударов — 58-летней сестре. От полученных травм женщины скончались на месте.
Мать нападавшего скончалась в больнице, подозреваемый задержан.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, что суд Дальнегорска вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве. Инцидент произошёл в феврале 2024 года в квартире на улице Менделеева. Во время бытовой ссоры с 45-летней женщиной, с которой подсудимый состоял в близких отношениях, он нанёс ей не менее 38 ударов — руками, ногами и пластиковой канистрой — по голове, туловищу и конечностям.