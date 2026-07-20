Не менее 69 ударов ножом: жителю Владивостока дали 16 лет колонии за убийство матери и сестры

Напомним, что суд Дальнегорска вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве. Инцидент произошёл в феврале 2024 года в квартире на улице Менделеева. Во время бытовой ссоры с 45-летней женщиной, с которой подсудимый состоял в близких отношениях, он нанёс ей не менее 38 ударов — руками, ногами и пластиковой канистрой — по голове, туловищу и конечностям.