Собянин: За 8,5 часов силы ПВО ликвидировали более 400 БПЛА в Московском регионе

Он уточнил, что большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. А 85 БПЛА ликвидировали на подлёте к столице.
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