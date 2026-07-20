Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице 85 вражеских БПЛА

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 85 украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— С 20:30 до 05:00 в направлении Московского региона летело более 400 вражеских БПЛА. Большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 дронов уничтожено на подлете к Москве, — написал он в своем канале в МАКС.
Министерство обороны России ранее сообщило, что за ночь 19 июля над российскими регионами было уничтожено 140 дронов ВСУ.
19 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что огнеопасные объекты детонируют в Ставрополе из-за пожаров на промобъектах, возникших после атаки беспилотников ВСУ. Возгорания были зафиксированы в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа, а также на территории промзоны в северной части города.
Ночью 18 июля БПЛА атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, которые работали в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получил 61 человек, один погиб.