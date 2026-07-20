В Одессе на Украине на фоне включённых сирен прогремел мощный взрыв

Взрыв произошёл в Одессе, информирует «24 канал».
«В Одессе раздался взрыв», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области включены сирены.
Напомним, накануне в Одессе прогремела серия взрывов.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
По данным Минобороны РФ, военные нанесли удары по используемым в интересах украинских войск автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.