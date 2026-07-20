В Приморье мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство матери и сестры

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Суд в Приморье приговорил к 16 годам колонии мужчину, который в феврале 2026 года убил мать и сестру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры края Приморским краевым судом постановлен обвинительный приговор в отношении 50-летнего местного жителя. Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Установлено, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения нанес не менее 21 удара ножом 80-летней матери и не менее 48 ударов — 58-летней сестре. Женщины погибли. Мужчина признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).