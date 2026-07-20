Юноша захотел покурить после ссоры с девушкой и вспыхнул как спичка

Молодой человек в Аргентине загорелся из-за попытки закурить после ссоры со своей возлюбленной, сообщила газета Los Andes.
Это произошло в городе Маркос-Хуарес. 20-летний местный житель Исайас Баррер поругался со своей девушкой, и та решила вылить на него бензин, когда он хотел зажечь сигарету.
Юноша загорелся и выбежал на улицу. Женщина, которая живёт по соседству, бросилась на помощь молодому человеку. Она накрыла охваченного огнём Баррера одеялом.
Пострадавший получил ожоги 95 процентов тела и был госпитализирован. Спасти его не удалось. В местной прокуратуре представили ещё одну версию случившегося, согласно которой Баррер загорелся во время ремонта мотоцикла. При этом рядом с ним якобы никого не было.
Как пишут некоторые СМИ, перед смертью молодой человек успел рассказать, что произошедшее было несчастным случаем. Правоохранительные органы продолжают расследование.
Напомним, в октябре сообщалось, что в городе Сосновоборске Красноярского края произошёл пожар, в результате которого погибла 48-летняя женщина. Сразу после инцидента правоохранительные органы заявили, что возгорание, скорее всего, произошло из-за непогашенной сигареты.