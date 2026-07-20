Юноша захотел покурить после ссоры с девушкой и вспыхнул как спичка

Пострадавший получил ожоги 95 процентов тела и был госпитализирован. Спасти его не удалось. В местной прокуратуре представили ещё одну версию случившегося, согласно которой Баррер загорелся во время ремонта мотоцикла. При этом рядом с ним якобы никого не было.