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Юноша захотел покурить после ссоры с девушкой и вспыхнул как спичка

Молодой человек поссорился с девушкой, которая после конфликта вылила на возлюбленного бензин, когда он хотел покурить.

Источник: Аргументы и факты

Молодой человек в Аргентине загорелся из-за попытки закурить после ссоры со своей возлюбленной, сообщила газета Los Andes.

Это произошло в городе Маркос-Хуарес. 20-летний местный житель Исайас Баррер поругался со своей девушкой, и та решила вылить на него бензин, когда он хотел зажечь сигарету.

Юноша загорелся и выбежал на улицу. Женщина, которая живёт по соседству, бросилась на помощь молодому человеку. Она накрыла охваченного огнём Баррера одеялом.

Пострадавший получил ожоги 95 процентов тела и был госпитализирован. Спасти его не удалось. В местной прокуратуре представили ещё одну версию случившегося, согласно которой Баррер загорелся во время ремонта мотоцикла. При этом рядом с ним якобы никого не было.

Как пишут некоторые СМИ, перед смертью молодой человек успел рассказать, что произошедшее было несчастным случаем. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Напомним, в октябре сообщалось, что в городе Сосновоборске Красноярского края произошёл пожар, в результате которого погибла 48-летняя женщина. Сразу после инцидента правоохранительные органы заявили, что возгорание, скорее всего, произошло из-за непогашенной сигареты.