4,5 тонны отходов вывезли со стихийной свалки в Хабаровском крае

— Во время проверки установлено, что администрация Николаевского муниципального района ненадлежащим образом исполняет полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления. Меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов на территории села Подгорное не принимались, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.