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4,5 тонны отходов вывезли со стихийной свалки в Хабаровском крае

Участок очистили после вмешательства прокуратуры.

Источник: Хабаровский край сегодня

В селе Подгорное Николаевского района после вмешательства природоохранной прокуратуры ликвидирована стихийная свалка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Во время проверки установлено, что администрация Николаевского муниципального района ненадлежащим образом исполняет полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления. Меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов на территории села Подгорное не принимались, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Прокурор внес главе района представление. После этого свалку ликвидировали, с участка вывезли 4,5 тонны отходов.

Напомним, ранее жителям Мирного напомнили о правилах пользования канализацией.