4,5 тонны отходов вывезли со стихийной свалки в Хабаровском крае

В селе Подгорное Николаевского района после вмешательства природоохранной прокуратуры ликвидирована стихийная свалка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Во время проверки установлено, что администрация Николаевского муниципального района ненадлежащим образом исполняет полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления. Меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов на территории села Подгорное не принимались, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Прокурор внес главе района представление. После этого свалку ликвидировали, с участка вывезли 4,5 тонны отходов.
Напомним, ранее жителям Мирного напомнили о правилах пользования канализацией.