Жуткие кадры: объятый пламенем парень выбежал из дома и умер от ожогов

По словам родственников, на него плеснули горючей жидкостью — это сделала его девушка. В результате моментального воспламенения Баррер в горящей одежде выбежал на улицу. На помощь пришла соседка, которая набросила на него одеяло и сбила пламя. Этот эпизод попал на видео.