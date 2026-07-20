Жуткие кадры: объятый пламенем парень выбежал из дома и умер от ожогов

В аргентинском городе Маркос-Хуарес 20-летний Исайас Баррер скончался в больнице после того, как получил ожоги 95 процентов тела. Инцидент произошел, когда молодой человек попытался зажечь сигарету, сообщает Los Andes.
По словам родственников, на него плеснули горючей жидкостью — это сделала его девушка. В результате моментального воспламенения Баррер в горящей одежде выбежал на улицу. На помощь пришла соседка, которая набросила на него одеяло и сбила пламя. Этот эпизод попал на видео.
Пострадавший был доставлен в медучреждение в критическом состоянии, однако врачи не смогли его спасти. Прокуратура рассматривает две версии произошедшего: нападение девушки и несчастный случай во время ремонта мотоцикла.
По данным некоторых местных СМИ, перед переводом в ожоговое отделение Баррер успел дать показания, которые не противоречат версии о случайном возгорании. Расследование продолжается.
Читайте также: Стрельба произошла в центре города: ранены девять человек.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!